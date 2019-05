LAGANA BAGNATO, Grazia



À Montréal, le 28 avril 2019, est décédée à l'âge de 93 ans, Madame Grazia Bagnato Lagana, épouse de feu Domenico Lagana.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Antonio (Pilar Pacheco), Vincenza (Angelo Ficca) et Giuseppe ainsi que ses neuf petits-enfants : Domenico, Lucia, Isabel, Maria, Giovanni, Alessandro, Claudia, Vincent et Élisabeth. Elle laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, dimanche le 5 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au :ST-LÉONARD , H1R 1A5Les funérailles seront célébrées lundi le 6 mai 2019 à 11h00 à l'église Notre-Dame du Mont-Carmel, 7645 rue Le Mans, St-Léonard , H1S 2A1.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Un don à la Société Alzheimer Canada serait apprécié.