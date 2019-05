À l’assaut du «Monster Mile»

DOVER | On l’appelle le « Monster Mile », un tracé qualifié par la plupart des pilotes de stock-car comme l’un des plus intimidants en Amérique du Nord.

Si, à sa première présence sur l’ovale d’un mille (1,6 kilomètre) de Dover, dans l’État du Delaware, Raphaël Lessard a dû l’apprivoiser face aux principaux animateurs de la série des Camionnettes Gander Outdoors jeudi après-midi, il a été tout sauf... intimidé.

Le nom du jeune pilote de Saint-Joseph-de-Beauce, à sa deuxième participation dans la troisième division nationale du NASCAR, a en effet figuré au sommet du tableau des 32 engagés à l’issue de la première d’essais libres !

Il a parcouru le circuit incliné en 23,226 secondes (moyenne de 154,999 m/h) pour devancer son plus proche rival, Brett Moffitt, par 0,069 seconde.

En après-midi, il a dû se contenter du 6e rang, roulant à peine moins vite (23,236 s) qu’en matinée. Le vétéran Johnny Sauter, qui en sera vendredi à son 250e départ en Camionnettes, s’est montré le plus rapide avec un temps de 22,936 s.

« On a choisi de travailler avec des pneus dégradés en après-midi pour voir comment la camionnette se comporterait dans des longs relais, a raconté le Québécois âgé de 17 ans. Nous avons concentré nos efforts pour la course de vendredi [aujourd’hui].

Pour la séance de qualifications [prévue à 13 h], je n’ai pas vraiment d’inquiétude, a-t-il fait savoir. Notre camionnette est très performante dans les courtes distances. »

À la bonne école

Photo Louis Butcher

Lessard a été convoqué par son écurie, Kyle Busch Motorsport (KBM) récemment pour deux journées d’essais privés sur le mythique circuit de Bristol, un tracé qui présente des similarités avec celui de Dover.

« J’ai beaucoup appris, reconnaît-il. On m’a fait comprendre qu’il faut garder le meilleur pour la fin et apprendre notamment à gérer l’usure des pneus. On compte appliquer cette leçon à Dover. »

Il n’y a pas de doute, Lessard est à la bonne école. Celle de Kyle Busch et de sa puissante organisation, qui ont appris à gagner au fil des ans.

À titre d’exemple, Busch, considéré comme le pilote le plus doué en Coupe Monster Energy actuellement, ne s’était qualifié qu’au 17e rang, justement à Bristol, le mois dernier. Malgré une position défavorable sur la grille de départ, il a couronné une fulgurante remontée en remportant la course.

En série ARCA à Pocono ?

Lessard pourrait bien participer, par ailleurs, à une deuxième course cette saison dans la série de développement ARCA.

Selon toute vraisemblance, le pilote de 17 ans aurait trouvé le budget nécessaire pour disputer l’épreuve de Pocono, en Pennsylvanie, le 31 mai prochain.

En mars dernier, Lessard s’était classé huitième au circuit de Pensacola, en Floride, non sans avoir occupé la tête pendant une quarantaine de tours avant qu’il ne soit contraint de lever le pied en raison d’une voiture survireuse.

C’est l’écurie KBR, propriété de Mike Bursley, qui devait à nouveau assurer la préparation de son bolide en ARCA.

Deux autres épreuves sont inscrites au calendrier de Lessard en 2019, soit la 3e étape de la série canadienne NASCAR Pinty’s à l’Autodrome Chaudière le 29 juin, et une troisième présence dans le Championnat des camionnettes Gander Outdoors le 15 août.

Nouvelle formule de qualifications

Dans le but précis d’éviter les temps morts pendant les séances de qualifications, la direction de NASCAR a procédé à un changement de formule effective immédiatement.

Les inscrits de la série des Camionnettes, dont le Québécois Raphaël Lessard, seront les premiers à l’adopter vendredi en début d’après-midi à quelques heures du départ de leur course prévue à 17 h.

Les trois divisions majeures, présentes ici à Dover, vont adopter ce nouveau système qui consistera à n’envoyer qu’un seul pilote à la fois sur la piste. L’un après l’autre, selon l’ordre de chacun sur la grille de départ de la course précédente.

Depuis cinq ans, les pilotes étaient regroupés sur la piste pendant les qualifications, mais NASCAR a convenu que ce n’était plus approprié.

« On a réalisé que les écuries attendaient à la toute fin de la séance pour réaliser leur chrono, a expliqué mercredi Scott Miller. Pendant la retransmission en direct, c’était devenu problématique pour les réseaux de télévision de meubler leur temps d’antenne.

Je pense aussi, a renchéri le vice-président à la compétition chez NASCAR, que le public sur place sera mieux servi. »

Un tour lancé

La formule est ainsi amendée : pour tous les tracés de plus de 1,25 mille, les pilotes, autant ceux de la Coupe Monster Energy ainsi que des séries XFinity et Camionnettes Gander Outdoors, n’auront droit qu’à un tour lancé.

Sur les pistes de moins de 1,25 mile, comme ici à Dover, ils pourront effectuer un tour supplémentaire.

La meilleure des deux boucles sera retenue pour déterminer l’ordre sur la grille de départ.

Le principe des deux rondes de qualifications, dont la seconde regroupait les 20 plus rapides en Q1 auparavant, est abolie. Il n’y aura qu’une seule étape.

Pas en circuit routier

NASCAR a toutefois indiqué que le format précédent sera maintenu pour les épreuves disputées sur circuit routier. Tous les pilotes se retrouveront donc sur la piste au même moment.

La Coupe Monster Energy compte maintenant trois courses du genre (où les pilotes sont confrontés à des virages vers la droite, contrairement à l’ovale) à son calendrier depuis l’an passé, avec la nouvelle escale de Charlotte (baptisée Roval) contre quatre pour la Série XFinity.

La série des Camionnettes, quant à elle, n’a qu’une seule course en circuit routier, présentée au Canadian Motorsport Park (ex-Mosport), en Ontario.

Il s’agit d’ailleurs de l’unique épreuve de l’une des divisions nationales du NASCAR à être organisée au nord de la frontière.