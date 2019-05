BRUNELLE, Jacques



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Monsieur Jacques Brunelle, survenu le 16 avril 2019.Il laisse derrière lui sa conjointe Reine Lavoie, ses deux filles : Marie France et Lyne ainsi que leurs conjoints : Marco et Alain; ses petits-enfants : Olivier, Derrick, Valérie, Marie-Cathrine et leur conjoint(e)s, son arrière-petite-fille Aby, en plus de ses frères, soeurs et de ses nombreux amis.L'Aquamation a eu lieu au Bio-Crématorium Le Sieur de Granby.Pour ceux et celles qui souhaitent lui rendre un dernier hommage, nous vous invitons le dimanche 5 mai 2019 de 17h à 20h au Country Club de Montréal, 5 Riverside à Saint-Lambert.www.lesieur.ca - info@lesieur.ca