Agenda du week-end

On Jase-tu ?

Photo Marie-Claude Barrette

Samedi, de 13 h 30 à 15 h 30, à la Grande-Place du Complexe Desjardins, en compagnie de Marie-Claude Barrette, on pourra participer au record du plus grand nombre de gens qui prennent un café au même moment à 14 h ! L’idée derrière cette action : briser l’isolement social que vivent plusieurs personnes. Des personnalités publiques seront sur place, dont Isabelle Huot. L’événement a lieu simultanément dans plusieurs régions du Québec. Consultez le site pour savoir où près de chez vous.

► onjasetu.ca

Block Party pour les jeunes

Photo Igo

Vendredi et samedi, de 13 h à 21 h, les jeunes de 13 à 18 ans sont invités sur l’Esplanade de la Place des Arts à deux jours consacrés à la culture hip-hop : des artistes professionnels participeront aux performances et offriront des ateliers. Il y aura des gamespot, la création d’une murale, un cercle de danseurs, des compétitions, etc. C’est gratuit.

► placedesarts.com

Parle-moi d’amour

Jusqu’au 15 mai, les Impatients et l’Institut universitaire en santé mentale Douglas présentent l’exposition encan Parle-moi d’amour au Centre Wellington (4932, rue Wellington). Une centaine d’œuvres d’impatients, d’artistes professionnels et quelques œuvres offertes par des collectionneurs seront mis en vente. Les profits iront aux Impatients de Verdun.

► Lundi au vendredi de 10 h à 16 h, samedi de 13 h à 17 h. Mercredi 15 mai à 17 h 30, une dizaine d’œuvres seront mises à l’encan.

Des bébés à Espace libre

Photo Daniel Brière

Jusqu’au 19 mai, toujours à midi, Espace libre (1945, rue Fullum) accueille des bébés et leur parent, des comédiens, des comédiennes. Pourquoi reconnaît-on au bébé une présence forte ? Par des sketches, des témoignages, des commentaires, on répondra à cette question. Les 8 et 12 mai, les jeunes parents aimeront peut-être assister à une représentation avec leur bébé et en compagnie d’autres bébés !

► espacelibre.qc.ca

La Virée des ateliers

Jusqu’à dimanche, la Virée des ateliers se tiendra sur la rue Parthenais dans les édifices de La Grover, du Chat des artistes et de la coop Lezarts. Plus de 100 créateurs ouvrent la porte de leur atelier au public. Jean-Claude Poitras est porte-parole de l’événement. On s’y rend vendredi de 11 h à 20 h, samedi et dimanche, de 11 h à 17 h. Gratuit.

► lavireedesateliers.com