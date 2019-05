Attachée de presse du ministre Carmant: une «blague» sur les inondations qui ne passe pas

Une employée politique du ministre Lionel Carmant est dans l’embarras en raison d’une blague au sujet des inondations publiée sur Instagram.

«Nous aussi, on a les deux pieds dans l’eau, mais au moins il fait beau et chaud! Kisses from Mexico», a publié l’attachée de presse du ministre des Services sociaux sur les réseaux sociaux le 21 avril dernier, alors que des milliers de Québécois étaient forcés de quitter leur maison en raison des inondations.

Capture d'écran Instagram

La députée libérale Christine St-Pierre a dévoilé aujourd'hui, lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère de la Sécurité publique, la publication Instagram où l'on peut voir Maude Faniel-Méthot tout sourire sur une plage.

L’opposition libérale souhaite que la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’assure que ce genre d’incident ne se reproduise plus.

«Je suis convaincue que vous êtes choquée autant que moi, madame la ministre. Je vous inviterais [...] à passer le message au sein de tout le gouvernement, au sein de tout le personnel, et de passer un message très clair que des inondations, on ne fait pas de blague avec ça, on ne fait pas de blague avec les drames que ces gens-là vivent. La semaine dernière, au moment où elle a mis cette publication Instagram, il y a des gens qui étaient dans l’eau et il y avait aussi une septuagénaire qui mourait», a insisté la députée St-Pierre.

La libérale a ajouté que cette publication sur les réseaux sociaux a été «likée» par quatre autres membres du personnel politique du gouvernement.

Dans un bref entretien avec notre Bureau parlementaire, l’attachée de presse du ministre Carmant a convenu qu’il s’agissait «d’un manque de jugement».