Au cœur de Carmen

Le Mystère Carmen, qui met en vedette Marie-Josée Lord, Jean-Michel Richer, le pianiste Dominic Boulianne et Éric-Emmanuel Schmitt, sera de passage dimanche à 15 h et lundi à 20 h, à la Salle Albert-Rousseau.

« C’est un spectacle qui parle de Bizet et aussi de nous. Lorsque l’on raconte un destin, on réfléchit à la vie, à nos vies, à nos choix, nos échecs et nos réussites. Bizet écoutait les autres au lieu de s’écouter. Il a mis, par conformisme, sa singularité de côté et c’est lorsqu’il a décidé d’oser être lui-même et d’écrire Carmen qu’il va faire ce chef-d’œuvre », a indiqué Éric-Emmanuel Schmitt, lors d’un entretien.