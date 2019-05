Barriault promet un K.-O. rapide

Pourtant, son adversaire n’est pas le dernier venu. Andrew Sanchez compte cinq combats UFC derrière la cravate (3-2, 0 K.-O.) en plus d’être quatre fois champion de lutte universitaire américaine (NCAA). Il a aussi remporté la 23e saison de la téléréalité The Ultimate Fighter.

Certains experts croient même que le style de Sanchez pourrait étouffer la force de frappe de Barriault. Les deux combattants se sont affrontés une seule fois, et c’était à l’entraînement, au Tristar Gym de Montréal où Sanchez s’entraîne régulièrement.

Dans une entrevue accordée au site de l’UFC – il n’a pas été rendu disponible aux membres des médias à Ottawa –, Sanchez mentionnait avoir eu le dessus sur Barriault lors de cette séance non officielle.

« C’était un sparring. C’était fait respectueusement. Le combat sera différent et il va voir le meilleur de Marc-André », a prédit celui qui doit son surnom de « Power Bar » à un ami de longue date qui a proposé de mélanger le mot power (puissance), aux trois premières lettres de son nom de famille.

« Je veux gagner et passer le message que j’ai l’intention de m’établir dans la catégorie des poids moyens et prouver pourquoi je suis double champion chez TKO. Je pense que l’UFC m’a placé sur la carte principale parce qu’ils veulent savoir ce dont je suis capable et je ne les décevrai pas. »