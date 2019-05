Betts sacré athlète universitaire par excellence de l’année au pays

Les honneurs continuent de pleuvoir sur Mathieu Betts.

L’ailier défensif étoile du Rouge et Or de l’Université Laval a reçu, jeudi, dans une cérémonie qui se déroulait à Calgary, le prix sportif du Lieutenant-Gouverneur qui est la plus haute distinction dans le sport universitaire. Connus auparavant sous le nom de prix BLG et Howard Mackie, ils sont décernés aux deux athlètes les plus méritants au pays depuis 1993.

Finaliste en 2017, Betts est le premier homme à remporter ce prix chez le Rouge et Or. Chez les femmes, Arielle Roy-Petitclerc (soccer) avait remporté les grands honneurs en 2017, tout comme la volleyeuse Marylène Laplante en 2006.

« Je suis évidemment excité d’avoir remporté ce prix », a commenté Betts dans une vidéo de remerciement, lui qui est retenu à Chicago pour le mini-camp des recrues des Bears qui débutera vendredi.

« Je tiens à féliciter les autres nominés. J’aurais aimé pouvoir être présent pour les festivités, c’est tellement un événement plaisant, pour l’avoir vécu en 2017. Je souhaite remercier mes parents, mes coéquipiers, le personnel d’entraîneurs et toute l’organisation du Rouge et Or. »

Fierté

Betts a remporté le trophée J. P. Metras attribué au meilleur joueur de ligne au pays pour une troisième année consécutive, en plus d’avoir mené le Rouge et Or à la coupe Vanier.

« C’est difficile de mettre des mots là-dessus. De se séparer du lot dans son sport, je trouve que c’est déjà un très bel accomplissement. De le faire au sein de son université, ce l’est d’autant plus. Enfin, d’être capable de détonner sur la scène provinciale et nationale de cette façon, c’est quelque chose qui me rend super fier. »

Marois, finaliste

Chez les femmes, le prix a été décerné à la volleyeuse Kiera Van Ryk, des Thunderbirds de la UCB. La représentante du RSEQ était Sarah-Maude Marois de l’équipe féminine de basketball du Rouge et Or. Elle a été sacrée joueuse par excellence au pays et élue sur l’équipe d’étoiles du championnat canadien où Laval s’est inclinée en finale devant les Marauders de McMaster.

« C’est une reconnaissance que je ne m’attendais pas à recevoir, a souligné Marois quand elle a appris sa nomination comme représentante du RSEQ. Je suis vraiment honorée de représenter mon programme et toute la province. Il y a de très bonnes étudiantes-athlètes au sein du RSEQ, alors c’est extrêmement gratifiant de se retrouver dans cette position. Quand je regarde les gagnants de ce prix au fil des ans, je suis impressionnée et j’ai peine à croire que je me retrouve dans cette catégorie. »