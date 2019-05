BRP prend de l’expansion en Australie

BRP met la main sur le fabricant de bateaux et de remorques en aluminium australien, Telwater.

L’entreprise québécoise s’est entendue pour acquérir 80% des actions de cette compagnie australienne, tandis que son propriétaire et directeur général, Paul Phelan, conservera 20% des actions.

Telwater a des installations manufacturières à Coomera, dans le Queensland, et est partenaire depuis 2011 d’Evinrude, une marque détenue par BRP.

«Telwater était particulièrement attrayante pour nous en raison de la solide relation qui existe déjà avec elle et avec les employés passionnés de Coomera, et cela représente une excellente occasion de renforcer notre présence en Australie», a affirmé José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP, par communiqué, jeudi.

La compagnie d’Australie possède des marques connues dans ce pays comme Quintrex, Stacer, Savage et Yellowfin.

«Cette transaction est une pièce de plus dans la réalisation de notre stratégie visant à transformer l’industrie maritime, en plus d’être une occasion de poursuivre notre objectif de devenir une entreprise marine mondiale de premier plan en investissant dans le chef de file actuel de cette région», a souligné M. Boisjoli.

Le montant de la transaction n’a pas été annoncé.

BRP fabrique les bateaux Alumacraft et Manitou, les moteurs Evinrude et Rotax, les véhicules Can-Am, ainsi que les motoneiges Ski-Doo et Lynx.