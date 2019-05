Comment me relever d’un si grand échec?

J’ai perdu mon mari atteint de la maladie de Parkinson après m’être occupée de lui pendant cinq ans. Je ne m’attendais jamais à ce que ce soit aussi difficile de l’accompagner dans les aléas de sa maladie. Certes, nous n’avions pas vécu un long fleuve tranquille, puisque nous avions tous les deux du caractère, mais jamais je ne me serais attendue à vivre autant de stress, alors que mes enfants trouvaient que je m’en mettais trop sur le dos.

J’ai beaucoup souffert de voir cet homme si fier se retrouver diminué de la sorte, et ça venait s’ajouter à la lourdeur de la tâche à accomplir à ses côtés. Mais entre vous et moi, Louise, j’ai surtout un gros problème de conscience dont je n’ose pas parler avec mes enfants, mais qui m’obsède sans cesse, en particulier quand je fais de l’insomnie. Je ne parviens pas à oublier ce qui se passait parfois dans la dernière année de vie de leur père. Je culpabilise pour mon manque de patience avec lui. Et quand les nerfs me lâchaient, je le rabrouais sans ménagement, même si je m’en voulais ensuite. Quand ça m’arrivait, je le sentais se raidir et me lancer des regards accusateurs.

Dans les premiers temps à la suite de son décès, j’avais tellement de choses à gérer que je n’avais pas le temps de m’arrêter à mes états d’âme. Mais à partir du moment où la succession fut réglée, que la maison fut vendue et que j’étais installée dans un appartement où ma tâche domestique était réduite de plus de moitié, cette réalité m’a frappée de plein fouet. Je ne parviens pas à remonter la pente et à retrouver le calme intérieur. Je m’en veux tellement de lui avoir fait subir ma mauvaise humeur que ça efface complètement le fait d’avoir répondu à son désir de finir ses jours à la maison. Comment parvenir à me pardonner ?

Une épouse pourtant dévouée

La culpabilité est toujours mauvaise conseillère et il faut en finir avec ça. Accompagner quelqu’un atteint de ce genre de maladie ne peut pas se faire sans quelques accidents de parcours. Vous n’avez rien à vous reprocher puisque vous avez répondu présente pour permettre à votre mari de finir ses jours comme il le souhaitait.