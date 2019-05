De la valeur d’une amitié profonde

J’ai une grande amie depuis la petite enfance. Jamais on ne s’est perdues de vue. J’ai un nouvel amoureux auquel je tiens beaucoup, mais il n’apprécie pas la présence de mon amie dans ma vie. Dès que j’ai envie de sortir avec elle, il fait tout pour m’en empêcher. Si je lui parle au téléphone et qu’il est à la maison, il me fait comprendre que je gaspille mon temps. Quand je lui demande pourquoi il agit comme ça envers elle, sa réponse est de dire qu’un couple qui s’aime n’a besoin de personne d’autre pour être heureux. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

Tout individu qui a envie d’en isoler un autre, de le détacher de son passé est quelqu’un de nocif. Dominer quelqu’un en sapant sa liberté est totalement inacceptable.