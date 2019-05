De tous les styles à l’OSM cet été

MONTRÉAL - L’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) a dévoilé jeudi la programmation de sa huitième Virée classique, qui fera place à différents styles, dont le jazz et les musiques indiennes et autochtones canadiennes, du 7 au 11 août prochain.

Le coup d’envoi du festival sera donné le mercredi 7 août, avec un grand concert sur l’esplanade du Parc olympique, où on revisitera le «Requiem» de Verdi. Leslie Ann Bradley et Mario Bahg compteront parmi les quatre solistes qui donneront voix à l’œuvre, entourés de 500 choristes.

Puis, le week-end du 9 au 11 août, une trentaine de spectacles en salle et des activités gratuites pour tous (causeries, ateliers, projections de films, attractions en réalité virtuelle, rendez-vous pour les tout-petits) animeront la Place des Arts, le Complexe Desjardins et la rue Sainte-Catherine. Le directeur musical de l’OSM, Kent Nagano, dirigera 11 de ces prestations.

À la Maison symphonique, maestro Nagano et Marc Hervieux, dans «Légende et poésie», interpréteront «Les Illuminations», de Britten, un cycle de mélodies avec orchestre sur des poèmes de Rimbaud.

Inde et Italie

Le quintette de cuivres Canadian Brass sera de passage à Montréal pour l’occasion, tout comme la violoniste lettonne Baiba Skride, qui s’arrêtera chez nous pour la première fois, dans «La fantasmagorique nuit sur le mont Chauve».

Florent Vollant accueillera une étoile montante de l’actuelle renaissance autochtone, l’artiste multidisciplinaire Moe Clark, dans «Makusham! Avec Florent Vollant», où on explorera les traditions musicales au rythme des pulsations du teweikan, le tambour traditionnel.

Dans «Musique du Matin», où seront célébrés les airs de l’Inde, le sitariste virtuose Nishat Khan offrira deux tours de piste, et le luthiste Sylvain Bergeron voyagera au cœur de l’Italie du 17e siècle dans «Théorbe et guitare à l’ère baroque».

Les enfants ne seront pas en reste, puisque «Joue un conte avec Sophie Cadieux!», un concept interactif, s’adressera directement à eux.

Enfin, en guise de rassemblement de clôture, «Delirium Vivaldi!» permettra d’entendre le répertoire du compositeur des «Quatre Saisons» dans des versions inédites, avec des instruments insolites tels le marimba, le cymbalum et l’octobasse.

André Robitaille succède à Emmanuel Bilodeau comme porte-parole de la Virée classique, après avoir endossé ce rôle en 2016 et 2017.

La programmation estivale de l’OSM inclut aussi le Festival de Lanaudière, qui se tiendra en juillet et août, et le volet l’OSM dans les parcs, qui se déploiera à Saint-Léonard, Blainville et Brossard, du 23 au 25 juillet.

Plus d’information sur la Virée classique et toute l’offre d’été de l’OSM est disponible sur son site web (osm.ca).