Deux nouveaux espaces de coworking extérieurs cet été à Montréal

MONTRÉAL – Dès cet été, les Montréalais auront accès gratuitement à deux nouveaux espaces de travail extérieurs.

La directrice générale d’Îlot 84, Marie-Pier Tessier De L’Étoile, explique «vouloir répéter le succès» qu’a connu le concept dans le Mile-End. Le soir, les terrasses de travail laisseront place à une programmation culturelle festive animée par différents DJs.

Cependant, cette dernière ne compte pas chambouler la vie de quartier des citoyens. «On veut développer le tout avec la participation d’organismes et de commerçants locaux».

Avec ses 80 000 visiteurs en 2018, Aire commune a généré des retombées économiques de près de 1 million $ chez les commerces du Mile-End, selon Îlot 84.

«On espère aller chercher 250 000 personnes cette année avec nos trois terrasses», a estimé Mme Tessier De L’Étoile.

Photo courtoisie, Îlot 84

À l’entrée du Vieux-Port, les gens pourront profiter de deux salles de réunion et de nombreuses tables mises à leurs dispositions pour un total de 95 places assises.

Photo courtoisie, Îlot 84

Dans Ahuntsic-Cartierville, plusieurs serres seront transformées en espaces de travail avec des tables de pique-nique pouvant accueillir jusqu'à 110 personnes.

Tout comme le site du Mile-End, les deux nouvelles terrasses accueilleront sporadiquement des camions de cuisine de rue.

Le coup d’envoi de la 3e édition d’Aire commune se tiendra le 16 mai prochain à l’angle des rues Bernard et De Gaspé. Le dévoilement de la programmation de Nouvelle vague et de Green Haüs se tiendra respectivement le 30 mai et 13 juin.