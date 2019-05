Deux nouveaux espaces éphémères et gratuits signés Aire commune à travers la ville cet été

Aire commune a vraiment le vent dans les voiles! En plus de revenir pour une troisième édition dans le Mile-End, l’équipe derrière le projet dévoile deux nouveaux espaces éphémères sur l’île.

Le premier se nomme Nouvelle vague et prendra forme dans le Vieux-Port de Montréal, plus précisément aux abords des écluses dans l’ouest, à l’angle des rues McGill et de la Commune. Fortement inspiré de son projet-mère Aire commune, Nouvelle vague sera l’endroit tout indiqué pour brainstormer à ciel ouvert ou tout simplement prendre un verre entre collègue ou même entre amis après le travail.

En plus d’offrir un espace de coworking agréable et un lieu magiques où regarder les couchés de soleil, le site accueillera des évènements professionnels et culturels pour les travailleurs du quartier mais aussi les résidents.

Nouvelle vague ouvrira ses portes le 30 mai et sera actif jusqu’au 3 octobre.

Le deuxième nouvel espace se trouvera en plein cœur du Distric Central, le quartier des affaires de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Green haüs sera un îlot de fraicheur dans un quartier à l’ADN industriel. L’espace végétalisé sera installé aux angles de la rue Louvain et de l’avenue de l’Esplanade et servira d’espace de rassemblement pour les travailleurs et les citoyens du quartier, tout en servant de levier de développement pour les jeunes entreprises du coin.

Green haüs ouvrira ses portes le 13 juin et sera actif jusqu’au 19 septembre.

Aire commune quand a lui revient le 16 mai prochain jusqu’au 27 septembre sur son site habituel dans le Mile-End, à l’angle des rues Bernard et De Gaspé. La soirée d’ouverture a lieu le 16 mai et c’est à ne pas manquer car les 5 à 7 d’Aire commune sont toujours mémorables!

