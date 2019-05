Disparition d’une adolescente à Laval

LAVAL | La police de Laval demande l’aide du public afin de retrouver Julianne Gaudreault, 17 ans, qui est disparue depuis jeudi.

L’adolescente s’est rendue à un rendez-vous durant la journée, sans revenir à la maison par la suite.

«Ses proches craignent pour sa sécurité due à de mauvaises fréquentations», a précisé le corps policier, par communiqué.

Selon les autorités, la jeune femme pourrait se trouver à Laval, à Montréal ou même à Toronto.

Julianne Gaudreault parle français, mesure 1 m 65 (5'5") et pèse 165 lb (75 kg). Elle a les cheveux bruns et les yeux verts. Elle porte un piercing à un sourcil et au nez, ainsi que des boucles d'oreilles à anneaux larges.

La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un chandail et un pantalon noirs.

Toute personne qui aurait de l'information concernant Julianne Gaudreault peut communiquer, de façon confidentielle, avec la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL190502 063.