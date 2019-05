Éloge de l’amitié

Mardi soir, j’organisais le lancement de mon nouveau livre, L’empire du politiquement correct. Mais c’est moins de ce bouquin dont j’entends vous parler ici que du grand bonheur de rassembler ses amis.

Car à moins d’en faire un événement mondain, pour moi, un lancement est d’abord une fête sous le signe de l’amitié, qui se présente de bien des manières dans nos vies.

C’est l’occasion de dire à chacun qu’il occupe une place privilégiée dans notre univers mental.

L’amitié réchauffe le cœur et élève l’âme. C’est peut-être le sentiment le plus noble qui soit. Il crée un rapport d’égalité entre ceux qui le ressentent. Il transcende les conditions sociales.

Camaraderie

Il y a les amitiés d’enfance. Celles qui nous accompagnent toute notre vie. Elles sont précieuses parce qu’elles sont aussi rares qu’inconditionnelles. La vie semble inimaginable sans elles. Quelquefois, on perd un ami d’enfance de vue, mais pour peu qu’on se retrouve, on jure de ne plus se quitter, même s’il n’est pas toujours facile de tenir cette promesse.

Il y a les amitiés nouées dans la bataille. Ceux qui se sont engagés dans l’action politique, syndicale ou intellectuelle le savent : on y rencontre des hommes et des femmes qui partagent nos idéaux et avec qui on goûte le grand bonheur de se battre ensemble pour quelque chose qui nous dépasse.

Je le confesse, rien ne me semble plus triste qu’une vie où l’on n’a pas connu le bonheur de la lutte pour une cause plus grande que soi. Autrement dit, une vie sans camaraderie est tiède et fade. Quel bonheur, avec ses amis, autour d’un banquet, en trinquant, de se rappeler les batailles passées et de s’en promettre de nouvelles ! Ce qui ne veut pas dire qu’on ne peut avoir quelques amis avec qui les désaccords s’accumulent sans jamais compromettre l’essentiel.

Mais j’insiste : il y a quelque chose de magique quand des amis, dans la tourmente, se jurent ensemble de ne pas capituler. Même s’ils ont peu de chances de l’emporter, ils livreront comme des mousquetaires une bataille pour l’honneur.

Qu’on me permette d’en donner un exemple.

Vous le savez peut-être, dans le cadre de la sortie de ce livre, je devais donner une conférence, le 9 mai, à la librairie Le port de tête. Mais elle a été annulée, suite à des menaces. La librairie, pour des raisons compréhensibles, craignait le grabuge promis par des activistes d’extrême gauche. Librairie

Mais devant cette situation, un ami libraire a décidé de son côté d’affronter les censeurs qui croient avoir le droit de faire taire ceux qu’ils n’aiment pas, et d’accueillir l’événement dans sa propre librairie, le Livre voyageur, qui est une véritable oasis intellectuelle à Montréal.

Qu’on me permette de le nommer : il s’agit de Bruno Lalonde, et il m’en voudrait de ne pas nommer sa femme, Fabienne Roques.