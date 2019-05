Fiabilité et nouveautés chez Honda

Reconnus à juste titre comme les VTT parmi les plus fiables, les véhicules Honda de 2019 gardent la tradition. Ils ont maintenant un nouveau membre dans la famille, le Talon.

« Les VTT Honda sont reconnus depuis toujours comme étant des machines de très grande fiabilité et demandant très peu d’entretien annuel, ce qui signifie moins d’argent à débourser, mentionne le directeur des ventes de Dion Moto de Saint-Raymond, Étienne Drolet. Dans toute la gamme, les VTT sont à transmission manuelle, donc pas de courroie ni de poulie d’embrayage. Rien de compliqué qui peut demander beaucoup d’entretien. »

En entrée de gamme, on retrouve le modèle 420 CC de base (à partir de 7619 $) qui est à transmission manuelle, cinq vitesses avec sélecteur au pied, refroidi au liquide avec un essieu rigide. L’autre version possède une transmission à double embrayage et une suspension indépendante.

L’un des modèles les plus connus chez Honda, c’est le Foreman 500 (à partir de 10 019 $).

« Le Foreman 500 ressemble beaucoup au 420 ; même châssis et même esthétique. Ce que le 500 a de plus, c’est la lumière aux guidons et il est chaussé en [pneus] 25 pouces. Il possède aussi le contrôle du différentiel qui permet de le conduire en mode deux roues, trois roues ou en quatre roues barrées au différentiel, explique le spécialiste. Le sélecteur de vitesse est au pied et, à l’arrière, on retrouve un essieu rigide. Dans la version plus haut de gamme, le 500 ES-EPS, il y a la transmission électrique au pouce et la direction assistée électronique. »

Le Rubicon offre pour sa part deux modèles. Celui d’entrée de gamme avec la IRS, suspension arrière indépendante, et le DCT, qui signifie que vous avez la transmission à caractère à double embrayage. Enfin, le modèle de luxe offrira des jantes de couleur et de la coloration sur les tables. La plus grande différence avec le Foreman 500 se situe au niveau de la transmission à double embrayage, offrant dix vitesses, soit cinq au ralenti et cinq pour rouler.

TROIS VERSIONS DU PIONEER

Depuis quelques années, Honda a décidé de se lancer dans le monde du côte à côte avec son modèle Pioneer qui arrive en trois versions différentes.

« Le plus petit est le modèle 500 qui se démarque par sa largeur de seulement 50 pouces. Cela lui procure une grande maniabilité, ce qui plaît aux gens qui travaillent sur des terres à bois par exemple, dans des forêts plus serrées. Il est très polyvalent. Il est muni d’une transmission manuelle à palette. Le changement de vitesse se fait aux guidons. Il n’a pas de boîte arrière. C’est plutôt un porte-bagages. Le moteur est un monocylindre refroidi au liquide de 475 CC [à partir de 12 634 $]. »

Le deuxième de la gamme est le 700, d’une largeur de 60 pouces. Le moteur de 675 CC est monocylindre. Il vient en version à deux places, ou en version de luxe à quatre places. Sur les véhicules Honda multipassagers, les bancs sont intégrés dans la boîte arrière. Elle peut donc servir soit pour le transport de matériel ou pour le transport de passagers. La transmission est à palette aux guidons avec double embrayage. Le véhicule possède aussi la direction assistée (à partir de 16 134 $).

La troisième version, c’est le Pioneer 1000, avec son moteur à deux cylindres de 999 CC. C’est une machine plus récréative que les deux autres modèles, mais elle conserve ses caractéristiques utilitaires. Elle mesure 64 pouces de largeur, avec deux versions disponibles, soit la trois places et la cinq places. Le véhicule possède une capacité de charge de 1000 livres dans la boîte et peut tirer jusqu’à 2000 livres.

Ce modèle possède lui aussi la direction assistée. On peut l’obtenir en version de luxe, avec amortisseurs Fox et des roues de magnésium chromées. Il possède une transmission à six vitesses (à partir de 19 634 $).

HAUTE PERFORMANCE

Les ingénieurs de Honda se sont inspirés de leur véhicule de course, le CRF, pour créer le modèle Talon qui fait son arrivée cette saison.

« L’arrivée du Honda Talon était attendue On a décidé de le propulser avec le moteur bicylindre de 1000 CC, utilisé en compétition et qui développe 104 HP. On retrouve beaucoup de standards de course avec des amortisseurs haut de gamme, le système d’assistance en pente et une transmission 4 X 4 intelligente avec un contrôle du frein à moteur intégré. C’est un modèle deux places de 64 pouces. Tout a été pensé pour la robustesse. Honda a conçu ce véhicule avec ses normes de qualité, mais aussi avec tous les éléments nécessaires pour assurer la sécurité des passagers. » (à partir de 28 334 $)