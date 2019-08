Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Filet de porc sauce BBQ, concoctée par SB Cuisine.

FILET DE PORC SAUCE BBQ

Portions: 4 – Préparation: 20 minutes – Cuisson: 20 minutes

Ingrédients

2 filets de porc du Québec, coupés en deux

30 ml (2 c. à table) huile d’olive

8 tranches de bacon

60 ml (4 c. à table) sauce barbecue

4 pommes de terre, en rondelles épaisses

60 ml (4 c. à table) beurre

2 branches de thym, effeuillées

2 gousses d’ail, hachées

750 ml (3 tasses) maïs en grains

sel et poivre du moulin au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 200 °C (400 °F).

​ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites saisir les médaillons de porc dans une partie de l’huile d’olive, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 3

Roulez chaque médaillon de 2 tranches de bacon.

ÉTAPE 4

Dans la même poêle chaude, faites saisir le bacon autour des médaillons, 1 minute de chaque côté.

ÉTAPE 5

Sur une plaque allant au four, recouverte d’un tapis en silicone ou de papier parchemin, disposer les médaillons que vous badigeonnez de la sauce barbecue et laissez cuire au four 12 minutes.

ÉTAPE 6

Entre temps, dans une poêle chaude, faites saisir les tranches de pommes de terre dans le reste d’huile d’olive, 2 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 7

À feu doux, ajoutez le beurre, le thym, l’ail et laissez cuire, 10 minutes.

ÉTAPE 8

Ajoutez le maïs, du sel, du poivre et mélangez. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 9

Servez les médaillons, accompagnés de la préparation de pommes de terre.