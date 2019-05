Fillette décédée à Granby: enquête interne au CIUSSS de l’Estrie

SHERBROOKE | L’enquête interne qui sera réalisée par le CIUSSS de l’Estrie–CHUS relativement à la mort d’une fillette de 7 ans à Granby sera terminée d’ici la fin juin, a fait savoir son PDG adjoint, Stéphane Tremblay.

Lors d’un point de presse, M. Tremblay a dit vouloir «clarifier les responsabilités» de son organisation dans ce dossier, puisqu’elle chapeaute la direction de la protection de la jeunesse dans cette région.

«Nous avons pris l’engagement auprès de nos collègues du ministère de la Santé et des Services sociaux et auprès du cabinet du ministre [Lionel Carmant] que l’enquête interne sera terminée d’ici 60 jours, donc d’ici la fin juin», a-t-il indiqué, jeudi, précisant qu’elle avait déjà commencé.

Le PDG adjoint s’est aussi engagé à «reconnaître les recommandations» qui seront proposées et «à engager un plan d’action pour les mettre de l’avant». Il a aussi assuré que le CIUSSS de l’Estrie collaborera à toutes les enquêtes annoncées depuis mercredi.

Stéphane Tremblay a profité de l’occasion pour offrir toutes les sympathies de l’organisation aux familles concernées et leur indiquer «que l’établissement va prendre tous les moyens en sa capacité pour faire la lumière sur l’ensemble des évènements».

«Les membres de la direction [...] du CIUSSS de l’Estrie–CHUS sont comme la population du Québec ébranlés par l’évènement tragique qui est apparu au cours de la semaine avec le décès de la jeune fille de sept ans. On comprend le désarroi de la population. On le voit et on le sent.», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, tout comme le directeur de la protection de la jeunesse au CIUSSS de l'Estrie la veille, Stéphane Tremblay a lancé un appel pour que cessent les nombreux messages haineux reçus par le personnel.

«Je demande à la population de nous aider à aider nos employés à se concentrer au travail», a-t-il ajouté.