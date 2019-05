Fillette décédée à Granby: le directeur de la DPJ Estrie relevé de ses fonctions, enquête du coroner

QUÉBEC | La vice-première ministre Geneviève Guilbault a confirmé jeudi la tenue d’une enquête publique du Coroner sur la mort tragique d’une fillette de 7 ans à Granby, mais elle ne pourra pas avoir lieu avant la fin des procédures judiciaires, ce qui prendra plusieurs mois, voire plusieurs années.

De plus, le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a confirmé que le directeur de la protection de la jeunesse au CIUSSS de l'Estrie, Alain Trudel, a été relevé de ses fonctions avec salaire, à sa demande. Le gouvernement l’avait d’abord suspendu avec salaire, le temps que se déroule l’enquête administrative, mais M. Trudel aurait insisté pour qu’on le congédie.

Mercredi, le ministre Carmant avait commandé deux enquêtes entourant le décès de cette fillette de Granby, probablement battue à mort par sa belle-mère. Une enquête sera menée par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie et l’autre par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Cependant, aucun des rapports découlant de ces enquêtes ne sera rendu public, ce qui a motivé le gouvernement Legault à commander cette enquête publique du Coroner.

Enquête publique réclamée

Plus tôt jeudi, le Parti libéral du Québec avait exigé une enquête «publique» et «indépendante» entourant la mort de la fillette de 7 ans à Granby «pour faire en sorte que ce genre de drame n’arrive plus jamais».

«Clairement, le système a failli à sa tâche. Le Québec a failli à sa tâche dans la protection d’une enfant très vulnérable», a indiqué la porte-parole libérale en matière de services sociaux, Hélène David, lors d’une mêlée de presse, jeudi.

«[Il faut] non seulement regarder ce qui s’est passé dans ce dossier-là, mais tout ce qui se passe à la DPJ, dans toutes les régions du Québec», a indiqué Mme David.