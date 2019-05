Mort d’une fillette à Granby: «Ça prend vraiment des monstres pour avoir fait ça» – François Legault

QUÉBEC | «Ça prend vraiment des monstres pour avoir fait ça», a dit sans détour François Legault, ce matin, à propos de l'affaire de la fillette de Granby prétendument battue à mort.

«Comme tous les Québécois, je suis en beau maudit de ce qui est arrivé [...] à la pauvre petite fille», a également indiqué M. Legault, visiblement ébranlé par le drame survenu en Montérégie plus tôt cette semaine.

Si M. Legault n’a pas mâché ses mots pour qualifier les gestes ayant mené à la mort de cette jeune fille, il croit néanmoins qu’une «réflexion plus large» s’impose concernant la protection de la jeunesse au Québec.

Photo Simon Clark

«Il y a des questions qui se posent, et pas seulement à la Direction de la protection de la jeunesse [DPJ]. Quand on voit les décisions qui ont été prises par les tribunaux, quand on voit que l’école était au courant, comment ça se fait qu’on n’ait pas été capable de mieux protéger cette petite fille-là?» s’est interrogé M. Legault.

Photo Simon Clark

Commission spéciale

Face à ces interrogations, M. Legault a signifié son intention de mettre sur pied une commission spéciale sur la protection de la jeunesse.

«Je demande la collaboration [des autres partis] pour qu'au cours des prochains jours on essaie, peut-être comme on l'avait fait avec la commission "Mourir dans la dignité", de façon non partisane, de regarder toute la situation des enfants au Québec», a ajouté M. Legault durant la période de questions.

Photo Simon Clark

Une proposition aussitôt applaudie par tous les députés présents au Salon bleu, dans un moment empreint d’émotion. Si le règlement interdit les applaudissements lors de la période des affaires courantes, le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, a toléré le geste.

Photo Simon Clark

«Je salue cette unanimité. Ça nous permet de déroger, cette fois-ci, à nos règles», a-t-il indiqué.

Photo Simon Clark

Une minute de silence a d’ailleurs été observée à la mémoire de la fillette. M. Legault avait auparavant fait une accolade à un membre de chacun des groupes parlementaires représentés au Salon bleu.

Photo Simon Clark

Par ailleurs, M. Legault a dit être prêt à injecter des fonds dans la protection de la jeunesse, si nécessaire.

«S’il y a un enjeu de budget, on va mettre les sous. Rien ne sera négligé pour qu’on s’occupe correctement de nos enfants», a-t-il dit.

«C’est tout le Québec qui a le goût de la prendre dans ses bras»

«Comme tout le monde, je suis choqué. Le Québec est choqué. Ma communauté est bouleversée par ce qui est arrivé», a lancé d’entrée de jeu le ministre François Bonnardel, jeudi, en entrevue avec Mario Dumont sur les ondes de LCN.

Pour le ministre responsable de la région de l’Estrie, la fillette morte après avoir été martyrisée «a été échappée complètement» par le système.

«On l’a échappée complètement. Tout le monde est conscient que le système a échoué complètement dans les dernières années», a ajouté M. Bonnardel.

Le ministre a évoqué la possibilité de créer une commission, comme celle sur le droit de mourir dans la dignité, pour évaluer les services de protection de la jeunesse.

«Tellement de questions, peu de réponses. De l’école à la DPJ : comment a-t-on pu échapper cette petite fille?», s’est demandé le ministre.

«C’est nos jeunes. C’est une petite fille est disparue, qui est partie. Je pense que c’est tout le Québec qui a le goût de la prendre dans ses bras», a ajouté François Bonnardel, visiblement ébranlé par cette affaire.

Une minute de silence a été respectée à la mémoire de la fillette, jeudi, à l’Assemblée nationale, à Québec. «J’ai rarement vu des moments d’émotions comme ça à l’Assemblée», a confié le ministre Bonnardel.