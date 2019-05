Gala de l’athlète: pas de creux post-olympique

« Ce n’est pas la partie la plus facile. Il ne faut pas oublier personne et c’est toujours dur de comparer un sport à l’autre. Ce sont de grosses discussions, mais on finit par en arriver à un consensus », a résumé M. Fortin.

« Nous avons épluché 29 candidatures masculines et 16 féminines pour les découvertes de l’année. On a une relève qui performe presque à un niveau international. On a donc un beau problème ! C’est enrichissant et encourageant », a-t-il relevé.