Grévin Montréal accueille David Bowie

Un peu plus de trois ans après sa mort, David Bowie se voit ouvrir les portes de Grévin Montréal. Le public pourra admirer sa nouvelle statue le 22 mai.

Le regretté Britannique aura donc sa place à l’intérieur du musée, comme plusieurs autres vedettes internationales, parmi lesquelles John Lennon, Céline Dion et Lady Gaga.

«Musique, cinéma, mode... David Bowie est un artiste complet et accompli qui a marqué des générations, et c'est un grand bonheur pour Grévin de rendre hommage à cette personnalité visionnaire et talentueuse», a laissé savoir dans un communiqué Kathleen Payette, directrice générale de Grévin Montréal.

David Bowie est décédé le 10 janvier 2016 à Manhattan. Le cancer du foie qu’il combattait depuis plus d’un an a eu raison de lui.

L’intronisation du célèbre artiste s’ajoute à celles de Dominique Michel, Justin Trudeau et Fred Pellerin.

À la mi-avril, Grévin Montréal a rendu hommage à Charlie Chaplin, qui aurait soufflé ses 130 bougies cette année.