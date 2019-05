Hugo Girard, Pascal Morrissette et Julie Ringuette partiront en voyage sur Évasion

Grâce aux nouvelles émissions «Bienvenue aux touristes» et «À nous 2 Canada!», les téléspectateurs pourront découvrir la planète, mais aussi le reste du Canada de façons originales sur Évasion, l'automne prochain.

Avec Hugo Girard et son rendez-vous «Bienvenue aux touristes», il sera possible de visiter des pays tels que le Qatar, Israël et le Liban ainsi que leurs habitants. La nouvelle mission que s'est fixée l'homme fort? Abattre les préjugés qui pèsent sur plusieurs endroits du monde.

Dans «À nous 2 Canada», les amoureux Pascal Morrissette et Julie Ringuette souhaitent plutôt explorer les richesse de notre grand pays. Au fil de ses nombreuses escapades, le couple proposera des activités à la mode et des moments rimant avec luxe, prouvant que le Canada a lui aussi de multiples atouts pour plaire.

La saison automnale de la chaîne spécialisée Évasion marquera aussi le retour de Bruno Blanchet et «Les vacances de Monsieur Bruno». Prochaine destination: l'Afrique. L'émission servira d'immersion dans le quotidien des habitants de ce continent.

Les dates à laquelle «Bievenue aux touristes», «À nous 2 Canada!» et «Les vacances de Monsieur Bruno» entreront en ondes n'ont pas encore été annoncées.