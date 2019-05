Il aurait arrangé des contrats en échange d’un barbecue

Un ancien cadre d’Hydro-Québec vient d’être accusé au criminel après que la société d’État a découvert qu’il aurait accepté des pots-de-vin, comme un barbecue, une cafetière et la location d’un entrepôt pour sa Porsche.

Denis Hervieux a été accusé plus tôt cette semaine d’abus de confiance et de fraude envers le gouvernement.

Il aurait accepté des petits luxes de la part du patron de l’entreprise Triforce, Giuseppe Nuccio, entre 2009 et 2014.

Hervieux a été congédié à la fin 2014, après qu’une enquête interne a permis à la Société d’État de découvrir qu’il aurait manœuvré pour permettre au Groupe Triforce d’obtenir le contrat de déneigement dans les postes d’Hydro de la Rive-Nord et de Montréal.

On y décrit un plancher de céramique, un élévateur à quatre colonnes pour deux véhicules et des armoires en métal.

Dans la cour extérieure, ils ont observé un aménagement de pierre, une piscine creusée et un îlot pour la cuisine extérieure, avec barbecue et verrière.

L’entrepreneur Giuseppe Nuccio fait également face à des accusations criminelles, pour fraude, abus de confiance et usage de faux documents.

Selon Hydro-Québec, l’entreprise a payé les factures pour un lampadaire et des feuilles de treillis en polychlorure de vinyle (PVC) dans la cour du fonctionnaire.

Plus tôt dans la journée, l’ex-cadre avait été interrogé par des responsables d’Hydro-Québec. Aucune accusation n’a été déposée en lien avec Ménage Nova.

♦ Denis Hervieux a été suspendu le 14 novembre 2014 et congédié un peu plus d’un mois plus tard.