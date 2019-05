Il subit un AVC en se craquant le cou

Un Américain de 28 ans a eu la frousse de sa vie quand il a subi un accident vasculaire cérébral, après s’être craqué lui-même le cou.

«Au moment où j’ai entendu craquer, tout mon côté gauche est devenu engourdi. Je me suis levé pour aller chercher de la glace au congélateur et je me rappelle de ne plus être capable de marcher droit», a raconté Josh Hader, de l’État de l’Oklahoma, à la KOCO News, la station locale affiliée à ABC, mercredi.

Son beau-père l’a ensuite rapidement transporté aux urgences.

«Il aurait pu avoir un AVC fatal, il aurait pu mourir», a précisé Vance McCollom, le médecin qui l’a traité au centre hospitalier Mercy. Il a mentionné que l’homme s’était déchiré une artère vertébrale: un vaisseau crucial qui mène jusqu’au cerveau.

«Si vous avez un accident dans cette zone, vous pouvez finir avec un patient “prisonnier” qui comprend parfaitement ce qui se passe, mais qui ne peut ni communiquer, ni respirer, ni parler, ni bouger», précise le docteur.

Heureusement pour Josh Hader, l’accident s’est avéré moins grave, mais a tout de même fait du dommage.

Un des muscles d’un œil a entre autres été affaibli, ce qui fait en sorte qu’il voyait «double ou trouble». Il ne pouvait pas se déplacer sans une marchette dans les jours suivant l’accident et peine encore à marcher normalement.

Autre effet secondaire étrange, l’Américain a dû composer avec un hoquet «douloureux» pour une semaine et demie après son hospitalisation: une situation qui l’a mené au bord de la crise d’angoisse.