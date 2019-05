Je sors, je reste

Coup de cœur

ALBUM: Yama Laurent

Photo courtoisie

Yama Laurent a fait vibrer tout le Québec lors de sa participation à l’émission La Voix. Un an plus tard, l’artiste lance son premier album éponyme. Avec sa voix puissante et unique, elle nous propose une sélection de reprises. De plus, on peut entendre sur cet opus deux duos formidables : la pièce Un peu de nous, écrite par Garou, son coach et l’autre avec Nanette Workman, où les deux interprètes revisitent le classique Let It Be. On tombe aussi sous le charme de la composition originale Chanter est ma couleur, une toute nouvelle chanson écrite et composée par Didier Golemanas et Rick Allison. *Sortie le 3 mai

Je sors

ÉVÉNEMENT

On jase-tu?

Photo courtoisie

Combattre l’isolement social chez les aînés est la mission première de l’initiative intergénérationnelle « On jase-tu? ». Avec l’animatrice Marie-Claude Barette comme porte-parole, cette deuxième édition souhaite encore sensibiliser la population à l’importance de cette problématique en organisant un grand rassemblement avec diverses personnalités publiques et des spécialistes. Le premier événement avait compté plus de 3500 participants réunis simultanément et 51 activités organisées par des municipalités et associations en région. *Demain à 13h30 à la Grande Place du Complexe Desjardins, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

GASTRONOMIE

Pasta Week

Photo courtoisie

Pour le plus grand bonheur des amateurs de pâtes réconfortantes, la Pasta Week est de retour pour une deuxième édition cette année. Jusqu’au 7 mai prochain, les gourmands auront l’occasion de visiter une quinzaine de restaurants participants aux quatre coins de la ville, afin de goûter aux divers plats de pâtes, tels que des fusillis avec calmars au resto-bar Joiea Social, un spaghetti avec pétoncles géantes chez Nezo ou encore des raviolis farcis à la viande chez Pasta Casareccia. *Pour plus d’informations rendez-vous sur pastaweekmtl.com

CONFÉRENCE

Girls Living Out Loud Montreal

Photo courtoisie

Pour une sortie de filles inspirante, ne manquez pas le deuxième sommet bilingue Girls Living Out Loud Montreal qui met en valeur des personnalités locales et internationales, qui s’exprimeront sur des grands thèmes comme l’estime de soi, le bien-être et la santé mentale. Les convives pourront participer aux conférences de panélistes comme la YouTubeuse Katherine G, la chanteuse et compositrice de Miami Marsha Elle, l’artiste multidisciplinaire Lynzy Lab et la très populaire conférencière newyorkaise Dr. Lauren. Rendez-vous sur eventbrite.ca pour vous procurer vos billets. *Demain à 9h à l’Hôtel Bonaventure, 900 rue de la Gauchetière Ouest

MUSIQUE

Block Party

Photo courtoisie

Vous avez envie de bouger ce week-end? Ne manquez surtout pas le Block Party à la Place des Arts qui fait place à la musique, la danse et l’art urbain. Durant deux jours, différents artistes de la communauté hip-hop de Montréal comme des rappeurs, danseurs urbains, graffiteurs et DJs occuperont l’Esplanade pour une grande fête. Au programme, on aura des compétitions de rap et de danse pour les jeunes, des performances amateurs et professionnelles et des ateliers d’initiation aux éléments de la culture hip hop. L’objectif est de laisser exprimer la créativité des jeunes âgés entre 13 et 18 ans. * Demain et dimanche à partir de 11h à l’Esplanade de la Place des Arts – Entre Sainte-Catherine et Maisonneuve

Je reste

TÉLÉ

Grande finale de La Voix

Photo courtoisie

C’est enfin ce dimanche qu’on connaîtra le grand gagnant de La Voix 2019. Qui de l’équipe de Laura Fabian, Éric Lapointe, Alex Nevsky ou encore Marc Dupré, sera couronné la plus belle voix du Québec? Les paris sont ouverts! Plusieurs surprises et rebondissements attendent les candidats qui nous offriront des performances à couper le souffle. *Dimanche soir à 19h à TVA

ROMAN

Karma, dating et confidences

Photo courtoisie

Les histoires d’AnaÈve vous feront autant rire que pleurer! Dans ce parfait chick-lit l’héroïne est une grande gaffeuse qui se met toujours les deux pieds dans les plats. Face à son dernier échec amoureux, elle accumule des rencontres décevantes pour ne pas dire désastreuses. Elle croit donc que c’est la faute d’un mauvais karma. La jeune femme décide donc de changer les choses en faisant appel à une médium, possédant des dons extraordinaires. Avec les philtres d’amour et les rituels d’attraction, peut-être rencontrera-t-elle enfin le grand amour... *Sorti le 30 avril

DVD

N’est-ce pas romantique

Photo courtoisie

Mettant en vedette l’actrice hilarante Rebel Wilson, la comédie N’est-ce pas romantique nous raconte l’histoire de Natalie, une architecte newyorkaise, qui, un jour, se réveille à l’hôpital, après une violente attaque dans le métro. Alors qu’elle est de retour au boulot, elle constate que tout est parfait et que ses collègues qui la dénigrent habituellement, sont aimables. Les hommes sont mêmes à ses pieds! La trentenaire réalise que sa vie est transformée en une comédie romantique et qu’elle devra à tout prix trouver un garçon qui l’aime pour rompre le charme. *Sorti le 30 avril