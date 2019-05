Kenney accuse le gouvernement Trudeau d’alimenter le séparatisme albertain

OTTAWA – Le nouveau premier ministre albertain Jason Kenney a accusé jeudi le gouvernement fédéral d’alimenter le séparatisme en Alberta, quelques heures avant de rencontrer Justin Trudeau.

M. Kenney soutient que le gouvernement libéral veut mettre en place des projets de loi «antipipelines», dont un sur la refonte des évaluations environnementales.

«Ces projets de loi minent l’unité nationale», a dit M. Kenney, alors qu’il s’adressait au comité du Sénat sur l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles.

«Depuis que le [fédéral] a abandonné le projet d’oléoduc Keystone, a tué les projets Énergie Est et Northern Gateway en plus de présenter [des] projets de loi dévastateurs, le soutien au séparatisme en Alberta a plus que doublé dans les sondages», a-t-il ajouté.

Lors de leur rencontre, la première depuis son élection à la mi-avril, M. Kenney arborait un sourire crispé, tandis que M. Trudeau essayait de sauver les apparences en affichant une attitude affable.

Les deux politiciens ne sont certainement pas sur la même longueur d’onde. M. Kenney a un agenda chargé: il entend contester la taxe fédérale sur le carbone devant les tribunaux et menace de mener un référendum sur la péréquation fédérale.

À l’issue de l’entretien, ni M. Kenney ni M. Trudeau ne se sont adressés aux médias.

Seul le ministre de la Diversification économique, Amarjeet Sohi, a fait des commentaires. Il a soutenu que tout c’était bien déroulé.

«C’était une rencontre très respectueuse et productive, a dit celui qui était présent à la table de discussions. Nous avons hâte d’avoir davantage de conversations dans le futur avec le premier ministre Kenney.»