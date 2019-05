La 19e édition de la Soirée Sablon amasse 346 500$

La Soirée Sablon, sous la présidence d’honneur de Paul Raymond, président et chef de la direction d’Alithya, a permis de recueillir le montant record de 346 500 $ au profit de la Fondation Père Sablon, afin d’aider les enfants de tous les milieux à se réaliser par le sport ou le plein air. La soirée, sous le thème « MIEL », a réuni 440 invités.

Le président d’honneur de la Soirée Sablon, Paul Raymond, président et chef de la direction d’Alithya, est en compagnie de Marie-Eve Pichette, directrice générale de l’Œuvre et de la Fondation Père Sablon, et du président du CA de la Fondation Père Sablon, Jean-François Pruneau, lequel est président et chef de la direction de Vidéotron.