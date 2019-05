La Russie capote sur un scandale impliquant The Voice Kids

La Russie est secouée par un scandale de corruption.

«Ok, pis?»

Ça implique The Voice.

«Oh...»

The Voice Kids.

La controverse plane sur le pays depuis la diffusion de l’épisode ultime de la plus récente saison de la version locale de la populaire émission.

Une grande partie du pays croit que le concours de chant télévisé aurait été truqué en faveur de Mikella Abramova.

La majorité de l’auditoire croit que les résultats du vote auraient été manipulés pour permettre à Abramova, la fille de la chanteuse pop Alsou et la petite-fille du multimillionnaire Ralif Safin, de remporter le concours.

Le mécontentement a été souligné sur les réseaux sociaux et un recomptage a été exigé par les amateurs de l’émission.

Cette controverse a même suscité plus d’interactions sur les réseaux sociaux que la plus récente élection présidentielle ukrainienne.

Les voix de plusieurs personnalités russes connues se sont jointes à celles du public pour exprimer leur mécontentement.

Même Aglaya Shilovskaya, la co-animatrice de The Voice Kids, a affirmé sur Instagram que la victoire de Mikella Abramova a «absolument choqué l’administration de Channel One ainsi que les coachs».

Le ou la gagnant.e du concours diffusé sur Channel One, la chaîne télévisuelle la plus importante du pays, est déterminé par des votes exprimés par appels téléphoniques ainsi que par SMS. En plus de l’honneur, le vainqueur remporte aussi 1 million de roubles ainsi que la chance d’enregistrer dans un studio professionnel.

Les suffrages ont été tabulés par SMS Services, une firme saint-pétersbourgeoise. Selon les résultats, Abramova a remporté 56,5 pourcent du vote, tandis que les deux autres finalistes, Yerzhan Maksim et Valery Kuzakov, en ont obtenu 27,9 pourcent et 15,6 pourcent respectivement.

Ce qui a éveillé les doutes chez les fidèles est l’énorme différence entre les votes obtenus par la gagnante et ceux reçus par les deux autres finalistes, le plus grand écart de toute l’histoire de la série.

Lundi, le diffuseur a annoncé qu’une enquête serait menée pour s’assurer qu’aucune tricherie n’a eu lieu durant le processus de comptabilisation du vote et que Group-IB, une filiale locale d’Interpol, en serait responsable.

The Voice Kids est diffusée en Russie depuis 2014 et est l’émission la plus populaire du pays.