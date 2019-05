Le bed-in de Joël et Lennon

« Le monde voulait me toucher. J’aurais pu faire de l’argent avec ça. » Toujours dans une forme resplendissante, Joël Denis avait 32 ans lorsque sa femme Michèle et lui ont partagé le lit de Yoko Ono et John Lennon au Reine-Élisabeth à la fin mai 1969. C’est le journaliste Pierre Brousseau qui avait organisé la rencontre des deux couples parce que Joël et Michèle venaient de s’inscrire dans le courant peace and love en ayant accepté de poser nus. « Une des pires erreurs de ma vie » dira Joël qui a par la suite été ignoré par la télé et le public pendant plusieurs années à cause de cette insolence un peu hâtive. Dans le grand lit, Michèle était assise près de Yoko et Joël avec John et la rencontre a duré une quinzaine de minutes où Joël se souvient avoir félicité Lennon pour ses chansons, sa musique en lui précisant qu’il était aussi chanteur et que son plus grand succès au Québec était une traduction : Le Yaya, une toune des Beatles. L’histoire ne dit pas si, en échange, Lennon a fredonné Lolita à Yoko.