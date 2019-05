Les 10 looks les plus marquants du tapis rouge des Billboard Music Awards 2019

Le mercredi 1er mai 2019, nos stars favorites ont foulé le tapis rouge des Billboard Music Awards pour célébrer la musique la plus populaire de l’année.

Mariah Carey a reçu le prix d’honneur, et plusieurs artistes dont Cardi B et Drake ont reçu plus d’une statuette pour récompenser leur travail.

Voici les 10 looks les plus marquants du tapis rouge:

1. Cardi B

Inspiration: Princesse Jasmine.

2. Sophie Turner

Un croisement entre un superhéros et un rideau.

3. Les Jonas Brothers

Les Sofas Brothers.

4. Kiernan Shipka

Cute!

5. Sofia Carson

Cette robe nous semble lourde.

6. James Charles

Très sobre, ça fait changement de ses looks à Coachella...

7. Olivia Wilde, Kaitlyn Dever et Beanie Stenfield du film Booksmart

Les looks font un peu «grand-mère» pour elles, mais bon!

8. Taylor Swift

Rien à dire!

9. Hasley

Trop de choses à dire...

10. Zedd

On aime quand un garçon ose!

