Les Eskimos repêchent Mathieu Betts

Avec le troisième choix du repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF) 2019, les Eskimos d’Edmonton ont jeté leur dévolu sur le produit du Rouge et Or de l’Université Laval Mathieu Betts.

Samedi dernier, le joueur de ligne défensive avait paraphé une entente de trois ans avec les Bears de Chicago, dans la NFL. Puisqu’il n’avait pas été sélectionné lors de l’encan de la meilleure ligue de football au monde, Betts a signé un contrat à titre de joueur autonome.

En quatre saisons avec le Rouge et Or, Betts, un étudiant en enseignement de l’éducation physique et de la santé originaire de Montréal, a aidé son équipe à remporter deux titres canadiens de la Coupe Vanier, d’abord en 2016 et puis tout récemment, le 24 novembre 2018.

Il détient également le record pour le plus grand nombre de sacs du quart (33,5) au niveau universitaire québécois.

Avec le premier choix du repêchage, les Argonauts de Toronto ont choisi le joueur de ligne offensive de l’Université Oklahoma State Shane Richards. De leur côté, les Tiger-Cats de Hamilton ont sélectionné Jesse Gibbon avec le deuxième choix. Celui-ci est également un joueur de ligne offensive et il a évolué avec les Warriors de l’Université de Waterloo.