Les Huskies aux commandes de la finale de la Coupe du Président

ROUYN-NORANDA | Les Huskies de Rouyn-Noranda ont profité de l’indiscipline des Mooseheads d’Halifax pour démarrer la finale de la Coupe du Président sur les chapeaux de roues en savourant une victoire de 5-2 lors du premier match présenté jeudi soir à l’intérieur du bruyant aréna Iamgold.

Rafael Harvey-Pinard (2 buts), Noah Dobson (1 but, 2 passes) et Félix Bibeau (1 but, 1 passe) ont dirigé la salve offensive des hommes de Mario Pouliot pour se forger une avance de 1-0 dans cette finale au meilleur de sept rencontres qui se poursuivra dès vendredi soir, toujours au même endroit. Il s’agit d’un 11e gain d’affilée pour les Huskies qui n’ont pas perdu depuis le match numéro quatre de la première ronde contre Shawinigan.

Pouliot n’avait cependant pas envie de pavoiser à l’issue du temps réglementaire, sachant bien que ses protégés ont obtenu à peine un tir de plus que les Mooseheads en dépit de neuf jeux de puissance contre neuf. À forces égales, les équipiers d’Éric Veilleux ont été constamment dangereux.

«On va prendre la victoire, mais la bonne nouvelle, c’est qu’on sait qu’on est capables d’être pas mal meilleurs de ce qu’on a été. Je vais saluer notre discipline, notre gardien a fait de gros arrêts et Rafael Harvey-Pinard a joué comme un Huskie. Pour le reste, on a semblé rouiller après huit jours, on a semblé nerveux en début de match et notre exécution avec la rondelle était en deçà de ce qu’on est capable de faire», a reconnu le pilote des favoris.

Les arbitres chassent les Mooseheads

Méritées ou pas, les pénalités, neuf de suite, ont freiné l’élan des visiteurs, particulièrement à partir de la période médiane alors qu’ils bourdonnaient en zone ennemie. Dobson, un espoir des Islanders, a fait payer Arnaud Durandeau pour sa mise en échec par derrière après le coup de sifflet en marquant à la 14e seconde du jeu de puissance pour porter la marque à 3-1 au milieu de la période médiane.

À un moment, l’entraîneur Éric Veilleux s’est enflammé derrière son banc pour obtenir des explications, mais les officiels Guillaume Labonté et Jonathan Alarie n’ont pas bronché. Rouyn-Noranda a marqué deux fois avec l’avantage d’un homme.

«Ce n’est pas à moi de répondre si ça valait neuf avantages numériques parce que j’ai posé la même question à 6-1 [au chapitre des avantages numériques] et ça a fini 9-1. J’ai de la misère à croire que oui, mais je vais regarder le match sur vidéo [...] Je trouve ça décevant pour mes joueurs.

«Il y en a des plates, mais les joueurs le savent et j’en ai vu d’autres des plates qui auraient pu être appelées. Un moment donné, tu ne sais plus sur quel pied danser. Je sais que c’est une job difficile, mais la mienne l’est aussi», a débité Veilleux.

Après s’en être voulu sur le premier but des Orignaux, Samuel Harvey a brillé devant la cage en stoppant 34 rondelles, réservant l’un de ses meilleurs arrêts sur un tir à bout portant de Benoît-Olivier Groulx en deuxième. «On n’a pas joué notre meilleur match et j’ai eu plus de tirs dangereux qu’à l’habitude, mais c’est ma job d’arrêter les tirs», a concédé le portier almatois, humble.

En vitesse

Les entraîneurs québécois Benoît Groulx et Gilles Bouchard, qui dirigent le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine, étaient des spectateurs attentifs dans la loge du propriétaire... Le fils de Groulx, Benoît-Olivier, a été frustré hier soir par Harvey sur un tir à bout portant... Bouchard, lui, a dirigé pendant cinq ans les Huskies...

Sur la voie d’un retour et en attente du feu vert des médecins alors qu’il combat une mononucléose, Peter Abbandonato était le seul absent de marque chez les Huskies...