P-A Méthot fera un party disco en octobre

Après les années 1980, 1990 et l’univers du country, l’humoriste P-A Méthot sera de retour avec un nouveau spectacle-événement, cet automne, au Centre Bell. Pour un soir seulement, l’humoriste plongera dans le disco avec une autre soirée qui mêlera humour et musique.

« Je pense que le disco n’est jamais mort, dit l’humoriste au Journal. Il y a des jeunes de 14 ans qui connaissent I Will Survive, tout comme ma grand-mère. Ça traverse les générations. Il y a aussi un côté quétaine et coupable qui est plaisant à assumer. »

Pour l’instant, les invités à cette grande célébration ne peuvent être annoncés. « On ne peut pas le faire encore parce qu’il y en a qui ont des tournées cet été », explique l’humoriste. Mais le producteur Entourage assure qu’il y aura « des invités locaux et internationaux en humour, en musique et en style ».

Du côté des artistes québécois, P-A Méthot indique que son équipe a déjà fait plusieurs approches. « Dans les plus grosses tounes disco, même au monde, il y a des Québécois vivants et actifs », dit-il.

Peut-on penser à Martin Stevens et son fameux Love Is In The Air ? « Oui, bien sûr, répond l’humoriste. Il y a aussi Patsy [Gallant], Nanette [Workman]... On espère tous qu’ils vont dire oui ! »

Plus de budget

Pour P-A Méthot, ce quatrième spectacle thématique sera le plus gros qu’il ait présenté. « Nous aurons plus de budget, dit-il. Nous avons le goût d’en faire un solide. [...] Nous allons mettre plus d’éclairage. Le disco, ça prend de la lumière. Il va y avoir des danseurs et le band sera plus gros que d’habitude. On veut donner un méchant show ! »

P-A Méthot ne pensait jamais qu’il deviendrait spécialiste des spectacles-événements. « Mon but ultime en humour n’a jamais été d’être une star. C’était de faire des shows pour des gens qui veulent me voir. Là, ça adonne qu’il y a beaucoup de gens qui veulent me voir. Je suis privilégié. Mais faire des grosses affaires comme ça, je sais que je me mets en danger chaque fois. On ne fait pas du tout d’argent avec ça. »

Lancée en janvier dernier, sa nouvelle tournée, Faire le beau, approche déjà les 85 000 billets vendus. « La réponse est exceptionnelle partout où l’on va, dit-il. Je me promène, j’ai du plaisir. La vie est très bonne pour moi en ce moment. »

► Le Party Disco de P-A Méthot aura lieu le 13 octobre, à 19 h 30, au Centre Bell. Pour les détails : facebook.com/PAMethot.humoriste.