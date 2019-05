Pas question de toucher aux sacs de sable en Mauricie

En Mauricie et dans le Centre-du-Québec, la Sécurité civile a lancé un message clair aux riverains du lac Saint-Pierre et du fleuve Saint-Laurent jeudi: ils ne doivent pas retirer les sacs de sable qui protègent leur propriété.

On prévoit que le niveau d’eau du fleuve va remonter d’ici dimanche à 3,55 mètres, ce qui correspond au seuil des inondations de 2017.

La région avait pourtant noté une baisse significative du niveau des cours d’eau ces derniers jours, notamment à Louiseville.

Mais à Maskinongé, la situation est différente et les craintes restent vives.

«Cette année, on l’a vu venir, on était préparés. On ne veut pas s’en aller, ici c’est un vrai paradis l’été. On s’installe pour tenir le fort», a témoigné un sinistré à TVA Nouvelles.

Les riverains doivent donc s’armer de patience, comme ce fut le cas en 2017.