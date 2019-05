Quand un gardien ronge son frein

DiPietro, un espoir des Canucks de Vancouver, avait remporté la coupe Memorial à Windsor en 2017 grâce à d’éclatantes performances malgré ses 17 ans. Il a aussi défendu la cage de l’équipe canadienne junior en décembre et a goûté au Championnat du monde au Danemark l’an dernier en épaulant Curtis McElhinney et Darcy Kuemper. Une expérience non négligeable.