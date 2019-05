Quelque 4000 danseurs pour Hit the Floor

Quatre mille danseurs convergeront vers le Centre de congrès et d’expositions de Lévis, du 15 au 20 mai, pour la 9e édition de l’événement Hit the Floor.

Des danseurs provenant d’une centaine d’écoles de danse de partout au pays se disputeront les honneurs lors des six jours de la compétition.

Le spectacle Showcase All-Stars, qui est le point culminant de l’événement, présentera plusieurs danseurs qui ont participé à des émissions de danse comme Révolution.

Des vedettes

La troupe The Lab, de Los Angeles, qui a remporté la finale de l’émission World of Dance, dévoilera un numéro qu’elle a créé pour son passage à Lévis.

On pourra aussi voir Team White, C4, MARVL, et le tout nouveau numéro du duo Yoherlandy et Rahmane, qui a participé à Révolution. Le Showcase All-Stars sera à nouveau présenté à guichets fermés.

Un total de 1236 numéros de danse seront présentés lors de cet événement. Le danseur Nico Archambault fera partie du panel de six juges techniques.