Coriace adversaire du Canadien de Montréal à l’époque où la Ligue nationale de hockey (LNH) ne comptait que six équipes, Leonard «Red» Kelly est décédé à l’âge de 91 ans.

La triste nouvelle a été annoncée jeudi après-midi.

«La LNH pleure le départ de Leonard "Red" Kelly, un homme dont la carrière a été si remplie et renommée qu’elle risque de ne jamais être imitée», a notamment réagi le commissaire Gary Bettman dans un communiqué.

Intronisé au Temple de la renommée du hockey dès 1969, Kelly a remporté huit fois la coupe Stanley comme joueur, soit quatre avec les Red Wings de Detroit et quatre autres dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto.

L’Ontarien disputait d’ailleurs sa dernière saison dans la LNH, en 1967, quand les Leafs ont savouré leur plus récente conquête de la coupe Stanley, il y a 52 ans. La formation torontoise, dirigée par Punch Imlach, avait vaincu en six matchs le Canadien de Montréal, qui comptait notamment sur Jean Béliveau et Henri Richard.

Kelly a hanté davantage l’organisation du CH dans les années 1950 au moment où il portait les couleurs des Red Wings. En 1952, 1954 et 1955, Kelly, Gordie Howe, Ted Lindsay et leurs coéquipiers ont ainsi battu le Canadien en finale, à chaque occasion.

Hockeyeur et député

Comme joueur, Kelly a évolué dans la LNH pendant 20 saisons, de 1947 à 1967, totalisant 281 buts et 542 mentions d’aide pour 823 points en 1316 matchs du calendrier régulier. Il a ajouté 92 points, dont 33 filets, en 164 rencontres éliminatoires.

«Il a été le premier récipiendaire du trophée Norris (en 1953-1954) et après quatre coupes Stanley en tant qu’un des meilleurs arrières de la ligue, il en a totalisé autant comme attaquant, a aussi souligné Bettman. Pendant ses années au St. Michael’s College, il a été un champion boxeur et plus tard dans la LNH, il a obtenu le Lady-Byng (quatre fois) pour son bon comportement sur la glace. Et durant trois ans, il a joué pour les Leafs, tout en étant membre du Parlement canadien.»

Tout en poursuivant sa carrière de hockeyeur, Kelly a effectivement été député libéral de l’ancienne circonscription fédérale de York West de 1962 à 1965. Il a par ailleurs été fait membre de l'Ordre du Canada en 2001.

Derrière le banc

Après avoir accroché ses patins, l’Ontarien a été entraîneur dans la Ligue nationale de hockey. Entre 1967 et 1977, il a dirigé les Kings de Los Angeles, les Penguins de Pittsburgh et les Leafs.

«Tous ceux ayant été assez chanceux pour connaître ou rencontrer Red manqueront son esprit vif et son intelligence, a mentionné le président des Maple Leafs, Brendan Shanahan, par voie de communiqué. C’était un gentilhomme, mais un compétiteur féroce. Avant tout, il était un homme de famille et il manquera à toute la famille du hockey.»