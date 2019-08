Rémi-Pierre Paquin dans la peau d’un «Schpountz»!

Rémi-Pierre Paquin joue pour la première fois de sa carrière au Rideau Vert dans l’adaptation du film de 1938, Le Schpountz.

Scénario du grand auteur Marcel Pagnol (Marius, Fanny, César, La femme du boulanger), Le Schpountz a été écrit suite à ses expériences dans le monde du cinéma. En plus d’une satire sur ce milieu et ses artisans, la pièce offre une réflexion touchante sur le travail de l’acteur comique. La pièce est adaptée au goût du jour par Emmanuel Reichenbach et mise en scène par Denise Filiatrault.

Rémi-Pierre Paquinl incarne un jeune homme qui veut s’évader à tout prix de sa vie monotone et qui, malgré le scepticisme de son entourage, est persuadé d’avoir un grand talent caché de comédien tragique. L’acteur sera entouré de Stéphan Allard, Raymond Bouchard, Marilyse Bourke, Normand Carrière, Alexandra Cyr, Mathieu Lorain Dignard, Philippe Robert et Linda Sorgini.