Robby Johnson hors de sa zone de confort

Même si les cotes d’écoute du premier épisode ont été décevantes, le chanteur country Robby Johnson ne garde que de bons souvenirs de son aventure à Paris sur le plateau du jeu télévisé Together, tous avec moi.

« J’ai vraiment aimé mon expérience », s’exclame le résident de Nashville, en entrevue avec Le Journal.

Membre d’un mur de cent jurés chargés d’évaluer les performances des chanteurs amateurs qui défilent devant eux, Robby Johnson a côtoyé durant les enregistrements une galerie de personnages extravertis dans laquelle on retrouvait plusieurs personnificateurs (Céline Dion, Amy Winehouse, etc.) et drag queens. Il était très loin du milieu pas mal plus conservateur de la musique country américaine.

« J’étais un peu en dehors de ma zone de confort », échappe-t-il en riant.

Des offres de France

Robby Johnson est tombé en amour avec la France. Il a profité de son séjour, en septembre dernier, pour s’imprégner de la culture parisienne. « J’y retournerais demain matin », dit celui qui affirme néanmoins ne pas se créer d’attentes en lien avec la diffusion du télé-crochet sur la chaîne M6.

« J’ai donné le meilleur de moi-même et il reste à voir ce qu’ils garderont au montage et la réaction des Français au sujet de Robby Johnson. Nous sommes quand même cent dans le mur, et je ne suis pas le plus coloré. »

Le chanteur a tout de même déjà reçu des demandes pour faire des spectacles. « Le simple fait que ma photo soit sortie dans les médias sociaux a incité des festivals à m’envoyer des invitations. »

Présentée mardi soir, la première émission du jeu pour lequel Garou est le chef des jurés n’a cependant pas rencontré le succès espéré.

Avec un auditoire de 1,38 million de téléspectateurs et une part de marché de 6,8 %, Together, tous avec moi se classe loin derrière The Voice, qui maintient des cotes d’écoute oscillant entre 3,3 et 5,6 millions de téléspectateurs depuis le début de sa neuvième saison.

► Robby Johnson travaille présentement à la composition des chansons de son prochain album en anglais, qu’il souhaite sortir à l’automne. Il vient de sortir Pourquoi on s’est quitté, nouvel extrait de son album en français Jusqu’au bout.

► Il sera en spectacle le 25 mai, au Théâtre Corona de Montréal. Johnson fera une tournée des festivals cet été, au Québec et au Nouveau-Brunswick, avant de prendre le chemin des salles de spectacle à compter de janvier 2020. Les détails au www.robby-johnson.com.