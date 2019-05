Êtes-vous plus de type sucré ou épicé? Peu importe! Ce week-end s’annonce autant sucré qu’épicé, avec le fameux Cinco de Mayo qui aura lieu ce dimanche, un nouveau brunch des Caraïbes en plein cœur du centre-ville et la dixième édition du Bal Sucré, qu’il ne faut surtout pas manquer! Les sorties s’annoncent donc tout aussi pimentées que caramélisée!

MANGER : C’est sucré et épicé au brunch des Caraïbes au centre-ville

Photo courtoisie

Je vous avais parlé, cet hiver, de l’ouverture au centre-ville de la deuxième adresse du casse-croûte caraïbéen Lloydies. Juste à temps pour les premiers beaux jours du printemps, le restaurant lance ses brunchs créoles, ce samedi. On adorait déjà l’endroit pour son ambiance exotique, sa bouffe préparée maison et sa musique entraînante. Il ne manquait donc que des plats version brunch pour compléter le menu. Les propriétaires vous proposent plusieurs mets typiques des îles comme l’omelette The Oldman, garnie de plusieurs légumes ou encore l’assiette nationale jamaïcain Ackee and Saltfish composée de ackee, un fruit d’un arbre originaire de l’Afrique, et de morue salée. Pour ceux qui désirent une option végétarienne, on vous offre la fameuse tartine à l’avocat, un bol smoothie avec fruits frais des Caraïbes ou encore les délicieuses crêpes à la citrouille. De plus, plusieurs cocktails comme le Bellini, qui nous transportent en vacances seront également offerts. Bon appétit! (2145 rue Crescent, Montréal)

BOIRE : C’est épicé pour le Cinco de Mayo et ses margaritas à 5$ !

Photo courtoisie

La fête mexicaine Cinco de Mayo, devenue internationale, est célébrée à chaque année à Montréal. Pour l’occasion, le 5 mai prochain, le nouveau resto-bar La Catrina inaugure officiellement sa terrasse (croisons nos doigts que Dame Nature soit de bonne humeur). De plus, les margaritas seront seulement à 5$ et des hors-d’œuvre seront offerts par la maison. D’ailleurs, ce nouveau restaurant qui a ouvert ses portes depuis peu dans le Vieux-Montréal nous transporte en plein cœur du Mexique avec sa cuisine authentique. Dans une ambiance hyper décontractée, on peut y déguster des tacos, des ceviches, des frijoles et bien d’autres délices de ce pays sud-américain. Finalement, qui dit Mexique, dit tequila! Les fanatiques de cocktails pourront donc savourer différents mélanges à base de ce spiritueux. (117 rue de la Commune Ouest, Montréal)

SORTIE : C’est évidemment sucré au Bal Sucré

Photo courtoisie

De retour pour une dixième édition, le Bal Sucré est sans doute l’événement mondain le plus coloré de la ville. C’est au magnifique musée Arsenal art contemporain que le Bal Sucré réuni demain soir, plus d’un millier de jeunes professionnels montréalais. La soirée débutera donc avec le Cocktail Réseautage avec stations gastronomiques de restaurants renommés en ville, tels que le Ferreira, le Soubois, le Flyjin, le Bord’Elle, le Fiorellino, le Monsieur, le Richmond, le Leméac et le Barroco. Puis, se poursuivra le bal dansant, où les invités seront conviés à la piste de dance avec DJ Thomas H., dans une ambiance électrisante et sucrée! D’ailleurs, les profits iront à la fondation du Musée McCord, qui a pour mission de préserver plus de 1 500 000 artefacts et de faire rayonner ses nombreuses activités culturelles et éducatives. (Le prix des billets pour le Cocktail Réseautage et Bal (20 h à 3 h) est de 235 $, et celui des billets pour le Bal uniquement (22 h à 3 h) est de 170 $ au 2020 rue William Montréal)