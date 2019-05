Un nouveau café-bar-cinéma végétarien a ouvert ses portes sur le Plateau

Le Plateau a un nouveau «cool spot» où aller boire, manger, travailler, écouter un film, etc.

Le Café Orr est en fait un café-cinéma ouvert tous les jours depuis le 24 avril dernier de 7 h à 23 h. En plus de servir du bon café et de la bouffe végétarienne, l’endroit aura bientôt un permis d’alcool qui lui permettra d’offrir un «vibe» plus bar le soir venu.

Pour ce qui est de l’aspect cinéma, l’établissement projettera de nouveaux films chaque soir à 19 h. L’horaire est annoncé à l’avance sur les réseaux sociaux et vous n'aurez pas besoin de débourser des sous pour y assister, c’est gratuit!

En plus d’un concept plutôt cool, le Café Orr propose aussi un décor assez exceptionnel. Vous serez clairement charmé dès votre première visite. L’endroit a un décor éclectique avec comme vedette une incroyable et immense murale de l’artiste montréalais Stikki Peaches.

Café Orr est définitivement une adresse à visiter dès que possible si vous êtes amateurs de cinéma ou même si vous cherchez tout simplement un nouvel endroit cool où travailler le jour!

Café Orr

5368 avenue Papineau

*Photo de couverture: www.instagram.com/cafeorr/

Pour savoir où bien manger et boire à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!