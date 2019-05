Valérie Daure: Après Paris, Hollywood

L’aventure The Voice : La plus belle voix a beau être terminée pour Valérie Daure, la Québécoise planche déjà activement sur le prochain chapitre de sa carrière. Et après Paris, ce n’est rien de moins qu’Hollywood qu’elle a dans sa mire.

Le parcours de Valérie Daure à la version française de La Voix a connu une fin abrupte dans l’épisode diffusé samedi dernier. Sa reprise de Si seulement je pouvais lui manquer, un succès du chanteur Calogero, n’a pas convaincu son coach Julien Clerc de la faire passer à l’étape suivante de la compétition.

Mais pas la moindre trace de déception dans les propos de la chanteuse, contactée par téléphone plus tôt cette semaine.

« Je me sens super bien. J’ai eu la chance d’y apprendre des tas de choses et de rencontrer plein de personnes. Vraiment, tout va super bien », assure-t-elle au bout du fil depuis Paris.

Il faut dire qu’elle n’a « vraiment pas eu le temps » de s’inquiéter de son avenir professionnel. Peu de temps après l’enregistrement de son dernier épisode, en janvier dernier, elle s’envolait vers Los Angeles pour y suivre une classe de maître donnée par Bernard Hiller, célèbre coach ayant travaillé avec certains des plus grands acteurs américains, comme Al Pacino et Leonardo DiCaprio.

Pas d’attente

« Ça fait plusieurs années que je suis des cours, en marge de la musique. J’ai suivi des cours de scénarisation à l’École nationale de l’humour, de jeu à l’INIS [Institut national de l’image et du son]... À Los Angeles, j’ai eu la chance de me parfaire et de rencontrer des agents de distribution. Je n’ai aucune attente, mais on verra ce que la vie m’apportera de ce côté-là », avance-t-elle.

Quant à sa carrière de chanteuse, elle n’est pas mise en veilleuse pour autant, Valérie Daure travaillant activement à l’écriture d’un premier album. Les concours de chant, par contre, ça, c’est une autre histoire.

« C’est terminé pour moi. Après La Voix au Québec et The Voice en France, je pense que j’ai assez donné », s’éclate-t-elle de rire.