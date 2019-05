ROBITAILLE, Danielle



Subitement, à son domicile à Montréal, le 22 avril, est décédée la Dre Danielle Robitaille, à l'âge de 62 ans. Elle était hématologiste et chef des laboratoires de l'Institut de Cardiologie de Montréal.Elle laisse dans le deuil sa soeur Marie Josée (Roger), son frère Jean-Pierre (Lucie), sa marraine Lise Robitaille, sa filleule Ève Des Roches ainsi que de nombreux amis, collègues, patients et parents.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 10 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles seront célébrées le samedi 11 mai à 11h en l'église Saint-Bonaventure, 5205, rue Saint-Zotique est, Montréal.