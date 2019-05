BERTI (née Asselin)

Fernande



À Verdun, le 28 avril 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Fernande Asselin, épouse de feu Mario Berti.Elle laisse dans le deuil sa soeur Denise (Bruno), sa belle-soeur Rollande (feu Gilles Asselin), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mai 2019 de 15h à 16h30 au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi 4 mai 2019 à 16h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du Centre d'hébergement Champlain pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Société canadienne du cancer serait apprécié en la mémoire de Fernande Asselin.