CABANA, France



C'est entourée d'amour que France Cabana s'est éteinte en toute quiétude en ce 1er mai 2019, à l'âge de 59 ans.Maintenant aux côtés de son époux Luc Trudeau, elle laisse dans le deuil ses chers enfants Mathieu (Stephany) et Julie (Marco), ses tendres petits-enfants Étienne, Elizabeth, Ély-Ann, Maïka, Laurence et Charlotte, son père Olivier (feu Jeannine), son ami de coeur Robert, son beau-fils Martin (Marie-Christine), sa soeur Linda (Pierre) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Exposée le samedi 4 mai de 11h à 18h. Une célébration de sa vie suivra à 18h en la chapelle du