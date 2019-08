9 astuces beauté pour économiser temps et argent

Prendre soin de soi n’a pas besoin d’être compliqué et ne devrait ni vous coûter un bras ni une jambe. Armés de quelques précieux conseils, vous pourrez vous faire une beauté en toute simplicité et à petit prix.

1. Combiner les étapes.

Recherchez des produits multi fonctions qui vous permettront de réduire le nombre d’étapes dans votre routine beauté. Le démaquillant intégral Pureté thermale 3 en 1 de Vichy, par exemple, permet de réduire la routine du démaquillage en une seule étape. De plus, choisissez un lait de douche enrichi d’hydratants qui nourrira votre peau pendant que vous vous lavez et utilisez une crème de jour avec un FPS pour vous protéger du soleil tout en hydratant votre visage.

2. Utiliser les ingrédients du garde-manger.

Plusieurs aliments peuvent se transformer en de fabuleux produits de beauté maison. Le sucre brun et le marc de café peuvent faire office d’exfoliant pour le corps, mélangé à quelques gouttes d’huile de coco par exemple. Le miel, appliqué sur le visage, fera un excellent masque apaisant et la mayonnaise, appliquée sur votre chevelure, hydratera votre crinière.

3. Choisir des produits bons pour toute la famille.

Achetez des produits qui pourront convenir à toute la maisonnée. Ainsi, vous limiterez votre consommation de petits pots et vous pourrez économiser en achetant de grands formats plus économiques. Des marques fiables, comme Attitude, fabriquent des produits de qualité avec uniquement des ingrédients naturels et sains. La nouvelle collection Peau sensible d’Attitude, composée de shampoing, revitalisant, gel douche, lotion corporelle, etc., convient aussi bien aux adultes qu’aux enfants. Les produits sans fragrance seront parfaits pour la peau fragile de bébé et de toute la famille.

4. Maximiser le temps durant la nuit.

Pour sauver du temps devant le miroir chaque matin, lavez vos cheveux la veille et tressez-les avant d’aller au lit alors qu’ils sont encore humides. Vous vous réveillez avec une belle mise en plis ondulée et naturelle. Pour votre visage, appliquez un masque conçu pour la nuit qui opèrera sa magie pendant que vous dormez.

5. Privilégier les marques maison.

Vous pouvez économiser gros en achetant des produits comme des crèmes pour le corps ou des gels de douche d’une marque maison. Prenez la peine de comparer les prix et la liste des ingrédients des produits de grande marque et de la marque maison.

Vous serez surpris de constater que les ingrédients sont souvent exactement les mêmes. Alors, pourquoi payer plus cher ?

6. Essayer les faux ongles à coller.

Vous n’avez pas envie de dépenser une petite fortune pour une manucure professionnelle et vous manquez de temps pour appliquer du vernis à la maison ? Les ongles à coller Impress de Kiss risquent de révolutionner votre routine beauté. Disponibles en pharmacie à petits prix, ils permettent d’avoir une manucure de rêve sans sortir de la maison en 5 minutes top chrono. À l’aide d’une bande préencollée, il suffit de les coller directement sur vos ongles pour un look fantastique. Faciles à appliquer, aucun temps de séchage n’est nécessaire et ils dureront jusqu’à 7 jours.

7. Découvrir le shampoing sec.

Pas le temps de vous laver les cheveux chaque matin ? Le shampoing sec vous permet d’espacer les shampoings lorsque vous avez une semaine très occupée. Il suffit de le vaporiser à la racine des cheveux là où l’excès de sébum apparaît, puis de brosser et voilà votre chevelure rafraîchie.

8. Penser au vrac.

Certains produits de beauté sont disponibles en vrac. Une belle façon d’économiser tout en réduisant votre consommation d’emballage. Vous en trouverez de plus en plus dans les pharmacies et magasins spécialisés.

9. Simplifier le maquillage.

Ça tombe à point, le look naturel est très tendance en ce moment. Maquillez-vous en trois étapes seulement en appliquant d’abord une crème BB sur l’ensemble de votre visage pour unifier et illuminer le teint et camoufler les cernes et les imperfections. Ensuite, appliquez deux couches de mascara sur les cils supérieurs. Terminez en ajoutant une touche de couleur avec sur vos joues et vos lèvres avec un produit qui peut faire les deux comme le stick beauté fard crème poudre 3 en 1 de Jouviance.

