POULIN DE COURVAL, Maurice



À Montréal, le 24 avril 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Maurice Poulin de Courval, époux de Mme Jeanne Grondin.Il laisse dans le deuil ses filles, Geneviève (Martin) et Élyse (Michel), ses petits-enfants Gérôme, Florence, Aurélie et Samuel, ses soeurs Hélène (Jacques), Marie (Jean-Marc), Claire (Raphael) et Andrée (Robert), ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces et autres parents et amis.Un merci spécial au Dre Caroline Giguère, nièce et filleule, pour les soins prodigués.Des dons pour les maladies du coeur ou des fleurs pour agrémenter son départ seraient appréciés.La famille recevra les condoléances le samedi 4 mai 2019 à 10h en l'église Bienheureuse-Marie-Anne-Blondin (4080 boul. Pinière, Terrebonne). Les funérailles en présence des cendres, auront lieu à 11h, ce même jour, à l'église. Direction:Propriétaire: Patrick Lajeunessewww.salonlfc.com 514-770-9770