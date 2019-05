DUBOIS née HÉBERT, Carmen



Le 1er mai 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Carmen Hébert, épouse de feu M. Henri Dubois, cofondatrice de la compagnie Trophées Dubois Ltée de St-Hubert.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Hervé (Chantal), Michel (France), Normand (Nathalie), Francine (Daniel), Sylvie (Christian) et Maryse (Michel), ses petits-enfants, Jean-François, Alexandre, Steve, Marilyn, Patricia, Anne-Sophie, Julie-Anne, Marc-André, Derek et Tammy, ses deux arrière-petits-fils Étienne et Laurent, sa soeur Yvette, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 5 mai de 15h30 à 21h et le lundi 6 mai dès 9h à505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL,QCwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées le lundi 6 mai à 14h en l'église St-Georges (1105 Desaulniers, Longueuil).